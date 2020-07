Retour des inquiétudes en bourse (débriefing actions européennes)

La hausse du nombre de contaminations observées dans plusieurs pays au fil de l'assouplissement progressif des contraintes sanitaires préoccupe les investisseurs. Le retour à un durcissement de certaines mesures leur fait craindre que la reprise économique sera plus longe qu'espérée antérieurement. Ceci explique pourquoi le secteur des voyages et des loisirs figure dans le bas des variations du jour. Les inquiétudes des investisseurs ont pesé sur les actions du groupe hôtelier Accor (-4,43%), du croisiériste Carnival (-2,53%), du voyagiste TUI (-3,54%) et de la compagnie aérienne Ryanair (-1,24%), entre autres.