Retour des tensions commerciales (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont évolué en nette baisse mercredi, les craintes de ralentissement de la croissance mondiale, liées notamment au conflit commercial prolongé entre Washington et Pékin, se propageant des obligations aux actions. À Paris, l'indice CAC 40 recule de 1,70% à 5222,12 points. À Francfort, le Dax perd 1,57% et à Londres, le FTSE abandonne 1,15%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro se replie de 1,59%, et le Stoxx 600 de 1,43%.

Tous les secteurs en Europe ont terminé en baisse mais les compartiments les plus cycliques sont les plus délaissés. La technologie perd 2,17% et les ressources de base abandonnent 2,02%. ArcelorMittal a reculé de 4,16% après avoir annoncé une nouvelle réduction de sa production d'acier sur son principal marché en Europe en raison de la faiblesse de la demande et d'importations élevées.