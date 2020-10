Retour du dividende chez PostNL

Trimestre de feu pour l'opérateur postal numéro un chez nos voisins néerlandais. Post NL a vu sa division "livraison de colis" profiter pleinement de la crise sanitaire et du boom du commerce en ligne .

Le groupe table à présent sur un résultat opérationnel d’au moins 175 millions d’euros en 2020 . Un objectif qui tranche avec les précédentes prévisions de PostNL. Jusqu'ici, l'entreprise postale tablait sur un résultat opérationnel se situant entre 110 et 130 millions d'euros.

Pluie de récompenses

Une perspective qui a redonné du tonus à l'action PostNL , plus forte hausse ce matin à la Bourse d'Amsterdam avec un gain de plus de 12% vers 10h15. Le titre s'échange à présent à 2,93 euros. Il faut remonter à octobre 2018 pour retrouver PostNL en aussi bonne forme sur les marchés.

En plus de récompenser ses actionnaires, PostNL met la main au portefeuille pour offrir une prime à ses travailleurs . "Chaque employé à temps plein va recevoir une prime de 250 euros net", promet la CEO Herna Verhagen, citant les "efforts exceptionnels consentis pendant la crise du corona".

Trésorerie solide

Les suiveurs de l'action applaudissent les performances et les décisions de l'opérateur postal. ING rappelle que PostNL figure en bonne place dans sa liste d'"actions chouchous" et maintient son objectif de cours à 3,40 euros avec une recommandation à l'achat. Même topo chez KBC Securities où la recommandation et l'objectif de cours restent inchangés.