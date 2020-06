Retour sélectif vers le risque (débriefing actions européennes)

Les investisseurs ont continué à augmenter leur exposition aux actions mais avec des discriminations entre les secteurs d'activités. Les valeurs technologiques et celles de la construction se sont mises en évidence.

La tendance est restée positive sur les places boursières européennes ce mercredi, après le net rebond de la veille. Les investisseurs semblent accorder plus d'importance aux récents indices de reprise économique qu'aux informations relatives à une résurgence de la propagation du coronavirus à certains endroits mais principalement hors de l'Europe.

Signe de la volonté des investisseurs de prendre des risques mesurés, les actions du secteur immobilier sont celles qui ont le plus progressé. À Paris, Klépierre s'est adjugé 2,14% de hausse par rapport à mardi. À Francfort, Vonovia a pris 0,41%.

Les investisseurs ont aussi misé sur les entreprises du secteur technologique, considéré par beaucoup comme l'un des gagnants de cette crise et de l'avenir. Worldline a bondi de 4,40%. ASM International a grimpé de 1,41%. ASML Holding a progressé de 2,98%. Infineon a enregistré une hausse de 1,74%.

Le secteur de la construction et des matériaux a aussi été recherché. Ces valeurs n'ont pas autant bénéficié de la remontée boursière que d'autres et leur valorisation reste en ligne avec leur moyenne de long terme. Selon Morgan Stanley, les perspectives sont favorables à ces entreprises à ce stade du cycle économique. La banque d'affaires conseille de "surpondérer" les valeurs de la construction et des matériaux. Les USA envisagent des dépenses dans les infrastructures, ce qui soutient les cours.