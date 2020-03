Revers pour Euronext et Unibail Rodamco (Débriefing actions européennes)

Euronext a vu son rival obtenir un feu vert pour le rachat de la Bourse de Madrid. Unibail Rodamco-Westfield a chuté alors que les commerces ne veulent plus payer leur loyer.

À Paris, le CAC 40 a pris 2,51%. À Francfort, le DAX s'est octroyé 1,28% et à Londres, le FTSE a avancé de 1,46%. L’EuroStoxx 50 de la zone euro a progressé de 1,7% et le Stoxx 600 de 2,55%.

Du côté des valeurs, l'opérateur des Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo Euronext a chuté de 7,69% après quatre séances d’affilée dans le vert dont deux journées de forte hausse (+11,4% mardi et +16,3% mercredi). Le régulateur du marché espagnol CNMV a déclaré jeudi qu’il avait autorisé une offre de l’opérateur suisse SIX Group pour acheter l’opérateur de la Bourse de Madrid BME, pour lequel Euronext avait aussi exprimé son intérêt.