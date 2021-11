Rivian, énième rival de Tesla, prêt pour une entrée en trombe à Wall Street

Rivian, constructeur américain de pick-ups, SUV et camionnettes électriques, va démarrer son aventure boursière sur les chapeaux de roues en entrant ce mercredi à Wall Street à 67,9 milliards de dollars . La société vaut ainsi presque autant que le mythique constructeur Ford (80,4 milliards), alors même qu'elle vient à peine de sortir ses premiers véhicules de la chaîne de production, suscitant au passage les comparaisons avec Tesla .

Rivian a fixé mardi soir son prix d'introduction à 78 dollars, bien au-dessus de la fourchette de 57 à 62 dollars envisagée il y a moins de dix jours. Au vu de la forte demande, elle a aussi augmenté le nombre d'actions émises. Cela lui permet de récupérer au moins 11,9 milliards de dollars d'argent frais et la valorise à 67,9 milliards si ne sont pas pris en compte les stock-options et autres actions convertibles, et à 69,7 milliards si elle exerce l'option d'émettre des titres supplémentaires.