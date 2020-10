Rolls Royce double de taille en une semaine (débriefing actions étrangères)

Les principaux indices européens ont ponctué la dernière séance de la semaine dans le vert. Rolls Royce a fait des étincelles et BASF a mordu la poussière.

Toujours portés par les espoirs d'un accord politique outre-Atlantique sur le très attendu plan de relance de l'économie US, les indices européens ont poursuivi leur rebond. Comme la veille, le CAC 40 parisien et le FTSE 100 de la Bourse de Londres sont restés confortablement installés dans le vert, gagnant à la cloche 0,71% et 0,65%.