Roularta et Shurgard portés par leurs résultats | Avis de brokers sur ING et AvH (+Briefing)

Les principales Bourses européennes marquent une pause mercredi à l'ouverture, les signes de détente sur le front commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant été tempérés par des nouvelles inquiétantes sur l'économie allemande.

Aperam (-1,4%) et Umicore (-1,2%) sont en queue de peloton. Les bancaires reculent : KBC de 1% et ING de 0,5%. Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours sur cette dernière.

La société immobilière WDP est en tête des hausses (+1%) suivie par Ontex (+1%) et Telenet (+0,5%).

Hors Bel 20, Sequana Medical grimpe de près de 6%. Elle a annoncé le report de la publication de ses résultats semestriels de quelques semaines. Les résultats de Roularta et de Shurgard ont été bien accueillis avec des hausses respectives de 3% et 2,2%.

On notera encore les replis de Hamon (-6%), de Genkyotex (-3,9%) et d’Euronav (-2,1%).

