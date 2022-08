SAP chute de concert avec le secteur technologique

Le discours belliciste de la Fed et de la BCE a pesé sur les marchés d'actions. Les valeurs technologiques, comme SAP, très sensibles aux taux d'intérêt, ont subi un fort recul.

Les marchés d'actions ont débuté la semaine sur une note très négative. Ils ont été affectés par le discours jugé restrictif du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole et les déclarations de plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) allant dans le même sens dans la zone euro malgré le risque de récession.

"Les marchés se concentrent sur le message de resserrement coordonné alors que la BCE et la Fed semblent s'être réengagées à créer la stabilité des prix." Lars Sparreso Lykke Merklin Analyste chez Danske Bank

"Les marchés se concentrent sur le message de resserrement coordonné alors que la BCE et la Fed semblent s'être réengagées à créer la stabilité des prix: les rendements augmentent et les actifs à risque sont un peu plus bas depuis la semaine dernière" constate Lars Sparreso Lykke Merklin, analyste chez Danske Bank.

Alors que la première estimation de la hausse des prix dans la zone euro pour le mois d'août sera publiée mercredi, les marchés monétaires dans la région ont revu à la hausse la probabilité d'une augmentation de 75 points de base du coût du crédit en septembre.

Lire aussi Le durcissement de ton des banques centrales fait grimper les taux

En Europe, les investisseurs ont en plus dû composer avec l'absence de nombreux intervenants alors que la Bourse de Londres est restée fermée ce lundi pour cause de "Summer Bank Holiday".

Le Stoxx 600 a perdu 0,81%. Le Dax a lâché 0,61% et le CAC 40 0,83%. Le Bel 20 a lâché 0,59%, plombé par le recul d'argenx (-2,07%) et de KBC (-0,06%). Le rebond de Sofina de 2,76% n'a pas permis à l'indice de se distinguer des autres bourses européennes.

Sensible aux taux d'intérêt élevés, le secteur technologique (-2,36%) a signé la plus forte baisse au sein du Stoxx 600, dans le sillage du recul de la Big Tech à Wall Street. SAP a perdu 0,84%, ASML 3,47% et Infineon 2,92%.

Le compartiment des services aux collectivités (-1,46%) s'est retrouvé aussi parmi les pires performances ce lundi après les propos de la Première ministre française Elisabeth Borne ce week-end, qui n'a pas écarté l'idée d'une taxation sur les profits exceptionnels des grandes entreprises. L'annonce ce lundi par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, d'une intervention d'urgence et une réforme structurelle du marché de l'électricité, a aussi pesé sur le secteur. Engie a lâché 4,33% et en Allemagne, RWE a reculé de 2,2%.

Le patron de la société autrichienne Verbund Michael Strugl a déclaré ce week-end que les prix de l'énergie devraient rester élevés même après la fin de la crise.

Les sociétés spécialisées dans l'énergie renouvelable n'ont pas résisté. Verbund a dégringolé de 10,54%. Le patron de la société autrichienne Michael Strugl a déclaré ce week-end que les prix de l'énergie devraient rester élevés même après la fin de la crise, une perspective qui n'a pas réjoui les investisseurs. Dans la foulée, Vestas Winds a reculé de 3,6% et Orsted de 3,46%.

En revanche, le secteur de l'énergie (+0,45%) n'a pas été affecté par la possibilité d'une taxation de ses profits. Total Energies a gagné 0,82%. Le groupe a annoncé lundi la signature d’un accord commercial entre le projet Northern Lights, détenu à parts égales par le producteur d’énergie, ses homologues norvégien Equinor et britannique Shell, et la société chimique norvégienne Yara pour le transport et la séquestration du dioxyde de carbone (CO2) capté sur le site de Yara Sluiskil, une usine d’ammoniac et d’engrais située aux Pays-Bas.

84 milliards d'euros La valorisation de Porsche pourrait atteindre celle de son plus gros actionnaire, Volkswagen.