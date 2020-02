Salve de résultats belges | Barco et Fagron malmenées | Pas de coupon chez Sipef (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Barco, qui va diviser son action par sept, abandonne 3,2% alors qu’un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur. Avec des chiffres supérieurs aux attentes, KBC cède 1,6% et Fagron, qui n’a pas atteint toutes les attentes du marché, recule de 4%.

Au sein du Bel 20, seules deux valeurs sont dans le vert: Telenet (+0,8%) et Argenx (+0,3%).

Hors Bel 20, les meilleures prestations sont le fait d’ Asit (+3,8%), de Picanol (+2,7%) et de Nyrstar (+2,4%) qui a également livré ses chiffres pour 2019.

Akka (-2,8%), IBA (-2,6%) et D’Ieteren (-2,5%) sont à la traîne.

• Le briefing actions belges

> Barco fait mieux qu'attendu et coupe son action en sept. Fort de résultats généralement supérieurs aux attentes, Barco prévoit une hausse de son dividende. Il annonce aussi son intention de procéder à une division de son titre en sept nouvelles actions. Notre article.

>Pour 2019, le groupe de plantations Sipef a vu ses revenus baisser de 10% à 248 millions de dollars. Le résultat opérationnel chute, passant de 42,7 millions de dollars à 4,9 millions et le résultat net se teinte de rouge avec une perte de 8 millions, contre un bénéfice de 30 millions un an plus tôt. Sipef ne distribuera pas de dividende. Le communiqué.