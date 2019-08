Schneider Electric, optimiser la gestion énergétique

En pleine transformation, le groupe français se tourne de plus en plus vers des activités d'optimisation énergétique. Ce qui en fait une valeur favorite des fonds spécialisés.

Schneider Electric est aujourd'hui une des sociétés qui figurent le plus souvent parmi les principales positions des fonds spécialisés dans la transition énergétique. Ces dernières années, le groupe s’est en effet radicalement transformé, d’un conglomérat industriel français vers un spécialiste de la gestion des réseaux électriques.

Plus particulièrement, le groupe français propose des solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique des sociétés, en vue notamment de réduire leurs coûts de production et diminuer leur impact environnemental. L’activité du groupe est très largement diversifiée, avec environ 30% du chiffre d’affaires réalisés sur chacun des grands blocs économiques (Europe, Etats-Unis, Asie).

- Performance sur un an : +30,7%

Le groupe a connu un début d’année torride, avec un cours qui a progressé de plus de 30% grâce à des résultats ayant confirmé la transition du groupe. Les activités d’optimisation ont représenté environ 75% du chiffre d’affaires pour le premier semestre 2019.

C’est plus particulièrement dans le domaine des logiciels d’optimisation de la consommation énergétique que Schneider Electric a enregistré la plus forte progression (notamment en direction des data centers), avec une croissance supérieure à 10% durant le premier semestre. Cette bonne performance a permis de compenser un certain passage à vide dans le domaine industriel, dans un contexte où la production manufacturière globale a été pénalisée par les tensions commerciales.