Séance 4 étoiles pour Accor (débriefing actions étrangères)

À Paris, Accor a été dopé par un relèvement de recommandation de deux échelons de JPMorgan. Les analystes de la banque américaine sont persuadés que le sociétaire du CAC 40 va sortir renforcé de la crise. Ils mettent en avant la cure d'amaigrissement des dépenses du premier hôtelier d'Europe grâce notamment à la simplification de ses activités. Chez JP Morgan, on reste aussi confiant sur la reprise du secteur: selon les analystes, il retrouvera son niveau de rentabilité plus rapidement que les services de restauration. Des commentaires qui ont permis à Accor de monter de 4,22% en bourse et d'oublier quelque peu sa culbute de plus de 40% depuis le début de l'année.