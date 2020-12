Séance de feu pour Umicore (Débriefing actions belges)

Le Bel 20 a grappillé 0,77% pour se terminer juste au-dessus des 3.700 points, son niveau de la fin février que l'indice à retrouver brièvement et par intermittence au cours des trois dernières semaines.

Umicore n'a pas lâché une seconde la tête du Bel 20. Le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux a surpris la cote en relevant ses prévisions pour son exercice en cours, corrigeant partiellement le tir après son très pâle trading update publié fin octobre. Le titre Umicore a grimpé de 6,64% ce mardi et de près de 27% depuis le 2 novembre dernier.

Aperam (+3,53%) a encore une fois tiré son épingle du jeu. Le titre du producteur d'acier, ragaillardi par la reprise de l'activité industrielle en Chine, a gonflé de 42% depuis un mois et demi et évolue à présent très près de son plus haut niveau de l'année.