Séance électrique pour Umicore | Un broker passe à l'achat sur Colruyt (+Briefing)

Timide hausse ce matin sur les marchés européens grâce à l'espoir de la reprise prochaine du dialogue entre la Chine et les Etats-Unis.

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère hausse ce mardi matin avec l'espoir de la reprise prochaine du dialogue entre Washington et Pékin sur le commerce, un dossier qui pèse sur les marchés mondiaux depuis un an et demi.