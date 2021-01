Séance en dents de scie sur les marchés (débriefing actions européennes)

À Paris, STMicroelectronics a bondi de 4,13%. Le fabricant de puces franco-italien a annoncé son intention d'augmenter ses investissements en 2021 pour répondre à l'accélération de la demande, en particulier dans le secteur automobile et des microcontrôleurs. Il s'attend à ce que les ventes de puces sur carbure de silicium, destinées à améliorer la capacité et le temps de charge des batteries des véhicules électriques, atteignent 450 à 500 millions de dollars cette année, avec une forte croissance au second semestre.

Le titre Diageo a gagné 3,15% à la Bourse de Londres. Le groupe britannique de spiritueux a fait état d'une hausse organique de ses ventes nettes de 1% pour les six premiers mois de son exercice décalé 2020/2021. Le bénéfice ajusté a, lui, chuté de près de 13% à 69,9 pence par action - pénalisé par des coûts d'exploitation plus élevés et une livre plus forte. Ces résultats sont nettement supérieurs aux attentes. "Nous devons faire amende honorable. Diageo a publié des résultats semestriels incroyablement résistants, meilleurs que prévu à tous les niveaux", souligne Trevor Sterling (Bernstein).