Séance volatile après un long week-end à Wall Street

La Bourse US a clôturé sans direction ce mardi après un long week-end, avec le lundi férié du President's Day. Le Dow Jones a gagné 0,20% à 31,522,75 points. Le Nasdaq a cédé 0,34% à 14.047,50 points, tandis que le S&P 500 a perdu 0,06% à 3.932,59 points. Sur le plan des données économiques, la semaine est bien partie avec la hausse inattendue en février de l'activité manufacturière dans la région très industrielle de New York. A 12,1 points, ce baromètre est à son niveau le plus élevé en sept mois.