Selon ING, la prime de Colruyt est justifiée (+ debriefing actions belges)

Le titre Colruyt a gagné 2,18% à 47,30 euros après avoir connu une semaine en dents de scie. La banque ING a réitéré sa recommandation à "conserver" ce vendredi, expliquant ne pas encore voir de catalyseur à court terme. Toutefois, " nous continuons de penser que le marché surestime quelque peu l’impact de la concurrence sur les marges de Colruyt pour le second semestre et pour l’exercice 2020-2021, et que la société mérite de se négocier avec une prime par rapport à ses pairs ", ajoute le broker dans sa note. Son objectif de cours reste fixé à 53 euros.

Le titre Balta a grimpé de 0,38% à 2,61 euros. Le spécialiste des tapis et moquettes a pourtant abaissé ses prévisions annuelles. En cause, une croissance des activités de commerce en ligne aux États-Unis moindre qu’attendue dans le segment "Rugs". La banque Degroof Petercam a réagi en réduisant ses estimations pour 2020 et son objectif de cours. Celui-ci tombe à 2,6 euros contre 3,1 euros. À noter que chez KBC Securities, on pense que Balta pourrait être finalement racheté.