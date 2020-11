Semaine en dents de scie à la Bourse de New York

La Bourse US a clôturé en hausse vendredi, au terme d'une semaine marquée par une forte volatilité, le marché hésitant entre l'espoir d'un vaccin contre le Covid-19 et l'explosion des nouveaux cas de contamination. Le Dow est monté de 1,37% à 29.479,81 points. Le Nasdaq a progressé de 1,02% à 11.829,29 points. Le S&P 500 a pris 1,36% à 3.585,15 points. En début de semaine, les laboratoires américain Pfizer (+2,85%) et allemand BioNTech (+4,30%), ont assuré que leur candidat vaccin était "efficace à 90%" contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation. Mais après son enthousiasme de lundi, la place new-yorkaise a fait les montagnes russes, observant avec appréhension les records de nouvelles infections et la forte hausse des hospitalisations aux USA.