Semaine maussade pour la Bourse de New York

Wall Street a terminé sans direction vendredi, le Dow Jones stagnant à 31.494,32 points au terme d'une semaine maussade où les investisseurs se sont inquiétés de la hausse des taux obligataires. Le Nasdaq a pris 0,07% à 13.874,46 points. Le S&P 500 a cédé 0,19% à 3.906,71 points. Le taux sur les bons du Trésor à 10 ans sont remontés vendredi à leur plus haut niveau depuis un an à 1,340% contre 1,296% la veille.

Cette hausse des rendements obligataires a pesé au cours de la semaine sur les secteurs notamment technologiques, plus axés sur la croissance. Vendredi, Facebook a perdu 2,91%, Amazon 2,35%, Google 0,81%, Microsoft 1,16% et Netflix 1,46%. La crainte des investisseurs est que l'adoption du massif plan de relance de 1.900 milliards de dollars du président Joe Biden, associée aux perspectives d'un rebond de la croissance après les campagnes de vaccination, n'entraînent une surchauffe de l'économie et un risque d'inflation. Dans le même temps, les institutions comme la Fed ou le FMI dans un blog vendredi, continuent d'assurer que les craintes d'inflation sont exagérées.