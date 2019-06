Sept hausses consécutives pour argenx (débriefing actions belges)

Le Bel 20 s'est distingué en progressant dans une Europe boursière sans tendance. Argenx, Ontex et Umicore ont enregistré des hausses, tandis que Colruyt a souffert de ses prévisions jugées décevantes.

La Bourse de Bruxelles a enregistré l'une des meilleures performances en Europe alors que la plupart des autres places financières sont restées sans direction claire, dans un contexte attentiste dû à l'imminence de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale aux Etats-Unis. En clôture, le Bel 20 a avancé de 0,36%.

L'indice belge a bénéficié de la montée de 3,71% d'argenx . Il s'agit de la septième hausse d'affilée de l'action de la biotech, une série qui lui a permis de grimper de plus de 15%. Au cours des deux semaines qui avaient précédé, le titre avait chuté de plus de 13%. Des rachats à bon compte peuvent expliquer le rebond actuel, tout comme des spéculations sur une possible offre d'acquisition.

Ontex a rebondi de 2,99% après six séances sans la moindre progression qui avaient vu le titre chuter de 7% en tout. Ici aussi, les investisseurs ont pu considérer le titre bon marché après cette baisse.

Umicore a progressé de 2,26%. Le groupe a emprunté 390 millions d'euros par le biais d'un placement privé aux Etats-Unis, via des obligations à 7, 10 et 12 ans. Le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux précise avoir reçu un fort intérêt des investisseurs, dont certains avaient déjà pris part à la précédente émission obligataire d'Umicore il y a deux ans.

Celyad à nouveau sanctionnée

Colruyt a subi la plus forte baisse au sein du Bel 20: le titre du groupe de distribution a chuté de 15,48%. C'est son plus net recul depuis décembre 2016. En publiant ses résultats annuels, Colruyt a dit s'attendre à un marché belge de la distribution très concurrentiel. Il prévoit une intensification des pressions sur les prix et les promotions.

Proximus a baissé de 1,50%, sans explication apparente. L'action du groupe télécom avait progressé de 6,5% depuis le début du mois, ce qui a pu conduire certains investisseurs à prendre leur bénéfice en passant à la vente.

Hors Bel 20, IBA a bondi de 4,60%. Il avait déjà pris plus de 4% mardi après l'annonce de l'entrée de Belfius et de la SFPI dans son capital, qui en détiennent plus de 3%.