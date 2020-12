Sequana Medical brille, Sofina aussi (débriefing actions belges)

Par contre, AB InBev a perdu 0,94% et signé la pire performance du Bel 20 ce mercredi. Aedifica et WDP , qui avaient recherchées mardi, ont lâché respectivement 0,61% et 0,49%.

CFE a pris 2,79% . L'entrepreneur néerlandais BAM et son homologue belge, via sa filiale de dragage DEME, ont remporté le contrat principal du projet Oosterweel. Le consortium Roco, auquel appartiennent les deux groupes, a remporté le super contrat "3B". Cela comprend les tunnels du canal et le R1 sur la rive droite d'Anvers et représente 2,3 milliards d'euros.