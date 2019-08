Shell et Siemens sanctionnés (débriefing actions européennes)

Royal Dutch Shell a chuté de 4,90%. Le groupe pétrolier a dévoilé un bénéfice trimestriel largement inférieur aux attentes, à cause de la baisse des prix du gaz et de ses marges de raffinage . Les investisseurs s'inquiètent également de l'augmentation de la dette du groupe.

A Paris, Société Générale a bondi de 5,83%. Le groupe bancaire a annoncé des revenus et un bénéfice net supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. De plus, le groupe français a signalé que son ratio de fonds propres au sens strict avait atteint 12% et était en mesure de rester à ce niveau, ce qui éloigne les craintes émises par certains analystes au sujet d'une possible future augmentation de capital. Les analystes de Jefferies estiment que la banque a dépassé les attentes des investisseurs et prévoient que l'action surpassera ses pairs du secteur bancaire.