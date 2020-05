Siemens recherché après ses résultats (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont progressé ce vendredi, portées par les signes d'amélioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Les investisseurs ont préféré se concentrer sur ces signes d'amélioration plutôt que sur les chiffres des créations d'emploi aux États-Unis, qui ont montré une destruction de 20,5 millions d'emplois en avril.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,07% et à Francfort, le DAX a pris 1,35%. L'Euro Stoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,95% et le Stoxx 600 de 0,91%. Les marchés britanniques sont restés fermés, la journée étant fériée au Royaume-Uni et en France.