Signify plébiscité, Thalès déçoit (Débriefing actions européennes)

Les résultats d'entreprises ont de nouveau animé la séance. Signify, Pernod Ricard et Publicis ont dépassé les attentes du marché.

Les Bourses européennes ont terminé en baisse, la montée des tensions entre Washington et Pékin éloignant les investisseurs des actifs risqués.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,54%, à un plus bas de dix jours. À Francfort, le Dax a cédé 2,02% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,41%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a reculé de 1,8% et le Stoxx 600 de 1,7%.