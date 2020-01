Signify sauvé par son dividende, Aston Martin redémarre (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,11% plus bas depuis le 11 décembre. A Londres, le FTSE 100 a cédé 1,39% et à Francfort, le Dax a reculé de 1,22%.

Parmi les secteurs de la cote européenne les plus exposés au risque d'un ralentissement de l'économie chinoise, celui du pétrole et du gaz a reculé de 1,59% et celui des matières premières de 1,64%, celui des transports et du tourisme de 0,69%.