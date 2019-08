Sioen, une valorisation attractive

Sioen est un groupe textile qui commercialise essentiellement des produits très spécialisés, comme des vêtements de protection (ignifuges, etc.) ainsi que des toiles et des tissus pour des usages professionnels (par exemple, pour les semi-remorques des camions). La majorité du chiffre d’affaires est actuellement réalisée sur les marchés européens , le groupe n’étant que marginalement exposé aux Etats-Unis ou aux pays asiatiques. Le groupe a dégagé une performance exceptionnellement solide durant les dix dernières années avec un quasi-quintuplement du cours.

Du plus bas au plus haut, c’est pratiquement à une multiplication par dix à laquelle les investisseurs ont pu assister, dans la foulée d’une internationalisation de l’activité qui poussera Sioen à participer activement à la consolidation du marché européen, avec notamment l’acquisition du britannique James Dewhurst Group. Durant les 12 derniers mois, le cours s’est toutefois replié de près de 18%, en raison des incertitudes macroéconomiques croissantes dans un contexte concurrentiel plus difficile qui ont poussé la direction à se montrer relativement prudente pour les perspectives de l’exercice en cours.