Sipef de nouveau adoubé, des télecoms en baisses (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles est restée sur la défensive et a terminé en légère hausse. Comme les autres places européennes, elle a dû composer avec le retour des inquiétudes pour l’économie chinoise sur fond de conflit commercial avec les Etats-Unis. Le Bel 20 a pris 0,34%.

Au sein de l'indice, Galapagos a continué de progresser de 2,03%. Vendredi dernier, la biotech avait indiqué avoir recruté les patients nécessaires pour les essais du Novesa. Il s'agit d'une étude de phase 2a dans laquelle l'efficacité, la sécurité et les propriétés médicamenteuses du médicament potentiel GLPG1690 sont testées chez des patients atteints de sclérose systémique cutanée diffuse (dcSSc).

Aperam, plus forte hausse du Bel 20 vendredi dernier, Aperam s'est adjugé 2,03%. Le courtiers Jefferies a relevé son objectif de cours à 33 euros, contre 31 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

Proximus a perdu 0,08% et Telenet 0,82%. Barclays a réduit son objectif de cours à 18,5 euros, contre 19 euros avant pour Proximus, et à 41 euros, contre 43 euros avant. Mais la banque a conservé sa recommandation sur les deux titres à "sous-pondérer" et "neutre" respectivement. Orange Belgium a perdu 2,62%.