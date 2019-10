Sipef remporte le prix de la meilleure communication financière

L'Association belge des analystes financiers a choisi de récompenser le spécialiste de l'huile de palme pour la qualité de son information financière. KBC et WDP se sont aussi distingués.

Même dans la tempête, une entreprise cotée en Bourse doit communiquer au mieux à destination du marché. C'est ce qu'a fait Sipef cette année, ce qui lui vaut d'obtenir le prix de l'ABAF (Association belge des analystes financiers) qui récompense la meilleure communication financière au cours de l'année écoulée.

La société belge spécialisée dans la production d'huile de palme "a reçu la plus grande distinction, notamment pour la disponibilité et la transparence de sa direction et de son équipe IR (investor relations, ndlr)", explique l'ABAF dans le communiqué annonçant le classement annuel de ce prix.

Action sous pression

Sipef a pourtant souffert ces derniers mois, ce qui s'en ressent en Bourse: en 2018, l'action du groupe belge avait reculé de 22% et cette année, elle perd près de 14% à ce stade. En cause, une diminution de la production d'huile de palme à cause d'intempéries et d'éruptions volcaniques qui ont touché ses plantations.

Mais cela n'a pas empêché les responsables de Sipef de proposer un site web de qualité et d'organiser des réunions et téléconférences avec les analystes "afin d’expliquer leur modèle économique et les résultats financiers", souligne l'ABAF. "Les explications claires sur l'évolution des chiffres de vente au travers de communiqués de presse ont également été saluées."