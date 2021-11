Six membres du Bel 20 pressentis pour intégrer l'indice Bel ESG

Euronext a indiqué vouloir étendre ses indices ESG à l’ensemble de ses marchés, y compris pour la Bourse de Bruxelles. Six à sept titres du Bel 20 pourraient faire partie de l’indice Bel ESG.

Les indices boursiers adoptent de plus en plus une teinte verte. Cette année, Euronext, le groupe qui rassemble les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Lisbonne et Dublin, a lancé un indice CAC ESG et un indice MIB ESG, pour permettre le lancement d’ETF (fonds cotés en bourse, qui suivent un indice) sur la thématique. "Les ETF liés à des indices ESG marchent très bien", a constaté Stéphane Boujnah, PDG d’Euronext. Depuis 2018, le groupe a coté 460 ETF liés à l'ESG, pour un montant sous gestion de 146 millions d'euros. "Les investisseurs demandent de la plus-value, de la liquidité, du rendement et une contribution des entreprises dans lesquelles ils investissent à la décarbonisation de l’économie et une contribution à la société dans laquelle elles évoluent, ainsi qu’un effort de gouvernance, plus de transparence. C’est une réalité très profonde", a-t-il constaté. "Les investisseurs nous demandent des indices ESG, c’est pourquoi nous avons lancé les indices ESG CAC et MIB. Nous allons déployer ces mêmes indices dans les pays d’Euronext", a-t-il ajouté.

Un Bel ESG

6 Sociétés du Bel 20 Au sein de l'indice, six membres sont soumis aux objectifs Science Based Target Initiative.

Stéphane Boujnah a précisé que pour les indices plus modestes de la cote d’Euronext comme le Bel 20, le groupe va réfléchir . "On va voir. On va se poser la questions sur des indices plus modestes", a-t-il indiqué. "Dans l’écosystème belge, il y a beaucoup d’entreprises actives dans le secteur du renouvelable et beaucoup de sociétés dans le secteur de l’énergie qui font des efforts considérables. Il faut qu’on se penche sur cette optique", a-t-il ajouté.

"WDP se retrouve fréquemment dans les fonds ESG car la société est éligible à cette catégorie. Spécialisée dans les entrepôts, la société connaît une explosion d’activité avec le boom de l’e-commerce, mais elle mise de plus en plus sur les entrepôts durables." Michel Ernst Analyste senior chez CBC

Des entreprises du Bel 20 sont déjà pressenties pour constituer l’indice Bel ESG. Solvay, Umicore, Cofinimmo et WDP sont citées notamment. "Umicore est très connu pour le recyclage de métaux non ferreux", a remarqué Michel Ernst, analyste senior chez CBC. "WDP se retrouve fréquemment dans les fonds ESG car la société est éligible à cette catégorie. Spécialisée dans les entrepôts, la société connaît une explosion d’activité avec le boom de l’e-commerce, mais elle mise de plus en plus sur les entrepôts durables", a-t-il ajouté.

"Les critères Sciences Based Target Initiative assurent l’objectif d’augmentation maximum de la température sous 2 degrés. AB InBev et Cofinimmo se sont alignés pour un objectif sous 1,5 degré." Laura Roba Analyste chez Degroof Petercam

Chez Degroof Petercam, l’analyste Laura Roba souligne que six valeurs du Bel 20 se sont soumises à la Science Based Target Initiative, "qui permet aux entreprises de s’aligner avec les objectifs fixés par les accords de Paris et gagner en crédibilité". Parmi ces sociétés, on retrouve AB Inbev, Cofinimmo, UCB, Solvay, Umicore et Proximus. "Proximus a été encore plus loin en déclarant vouloir devenir neutre en carbone d’ici 2030", a-t-elle souligné. "Les critères Sciences Based Target Initiative assurent l’objectif d’augmentation maximum de la température sous 2 degrés. AB InBev et Cofinimmo se sont alignés pour un objectif sous 1,5 degré", a précisé l’analyste. Elle a ajouté que Solvay et Umicore "doivent encore soumettre leurs objectifs".

Euronext a indiqué dans un document attribuer un score ESG pour chaque titre éligible à ses indices ESG, basé sur 38 critères, dont le respect de l’environnement, le respect des droits de l’homme, le respect des droits des travailleurs, la contribution au développement économique et social de leur communauté, le comportement de leur business et la gouvernance d’entreprise. Pour l’indice MIB ESG, par exemple, le groupe a retenu 35 valeurs sur un univers total de 60 sociétés alors que le MIB historique en compte 40. La société procédera, comme pour ses indices historiques, à une révision annuelle. On pourrait donc imaginer que le groupe se penche aussi sur des entreprises du marché élargi à Bruxelles.