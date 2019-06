Slack bondit pour sa première cotation

Slack a vu son cours bondir de 48% dès sa première cotation à la Bourse de New York. Introduite à un prix de référence de 26 dollars, l’action a ouvert à 38,50 dollars. La société, qui propose aux entreprises un outil permettant à leurs employés de communiquer en temps réel et de partager des fichiers, fait partie des nombreuses licornes (entreprises non cotées valorisées au-delà d'un milliard de dollars) à entrer en Bourse cette année, après notamment Uber et Pinterest, et avant Airbnb ou WeWork, notamment. La valorisation de Slack a bondi en quelques mois, passant d'environ 7 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en août 2018 à environ 17 milliards de dollars, selon le cabinet spécialisé dans les entrées en Bourse Renaissance Capital. L’entrée en Bourse la valorise à 23 milliards de dollars.