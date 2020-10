Snap, un gagnant inattendu de la pandémie

De la publicité bienvenue

Les fonctionnalités de Snapchat qui semblaient initialement dédiée au loisir, comme des superpositions animées sur des photos et des vidéos, sont devenues des outils de plus en plus sérieux pour la publicité et la communication, car l'épidémie de Covid-19 limite les interactions entre les personnes. Bien que Snap ait déjà averti que la pandémie réduirait les revenus des opportunités publicitaires de l'automne, tels que les lancements de films et les ventes de rentrée scolaire, ces ralentissements ne se sont jamais produits. Un retard dans la production télévisuelle signifie que plus de gens se connectent aux émissions intégrées de Snapchat, avait déclaré la société avant la publication de ses résultats. "Si les gens ne se voient pas quotidiennement, ils comptent sur ces outils pour communiquer davantage chaque jour", a déclaré Ron Josey, analyste chez JMP Securities, dans une note avant la publication des résultats. "Cela n'a pas fait de mal que Snapchat ait échappé à l'examen politique de ses concurrents sur les réseaux sociaux", a-t-il déclaré. "Les gros titres négatifs autour de TikTok et Facebook, j'imagine, ont profité à Snap."