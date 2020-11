Société Générale en hausse, Commerzbank en baisse (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont de nouveau progressé, soutenues par la perspective d'un résultat de la présidentielle aux Etats-Unis favorable aux marchés des actions et d'un nouveau coup de pouce de la Réserve fédérale américaine à l'économie.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,24%, à un plus haut depuis la mi-octobre. À Francfort, le Dax a pris 1,98% et à Londres, le FTSE 100 s'est octroyé 0,33%. L'Euro Stoxx 50 de la zone euro a avancé de 1,72% et le Stoxx 600 de 1,05%.