Sofina pourrait sortir du Bel20

KBC Securities s’est penché sur les titres susceptibles de sortir et de rentrer du Bel20 . Sofina risque de sortir de l’indice, mais les candidats ne manquent pas pour remplacer le titre. Selon Alain Vandenberghe, analyste du courtier, Aedifica , Ablynx et Melexis font office de candidats pour rentrer dans l’indice. Mais Ablynx a accepté l’offre de rachat de Sanofi, alors selon Alain Vandenberghe, " il serait surprenant qu’Ablynx rentre dans le Bel20 ". Rappelons que Delhaize avait été retiré de l’indice après sa fusion avec Ahold l’année dernière. Car selon les critères pour rentrer dans l’indice, le nouveau titre ne répondait plus aux exigences.

Sofina pourrait toutefois rester dans le Bel20. Pour rester dans l’indice, un titre doit avoir une vélocité du flottant de 25% minimum. " C’est peu probable que Sofina sorte du Bel20 car le titre satisfait aux critères d’éligibilité et a été inclus l’année dernière dans l’indice " nuance Alain Vandenberghe. Sofina et Aperam étaient entrés dans le Bel20 suite au retrait d’Ahold Delhaize et d’Elia. Selon l’analyste, le candidat le plus évident pour remplacer Sofina, éventuellement, serait Melexis , qui affiche une vélocité de son flottant de 44%. Pour rentrer dans l’indice, un titre doit afficher une vélocité de son flottant d’au moins 35%, et une capitalisation boursière de son flottant d’au moins 300.000 euros fois le niveau du Bel20. Le 15 mars, les constituants du Bel20 seront sélectionnés par le comité de l’indice.