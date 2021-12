Solvay, Umicore et bpost dégradées par des brokers | Target relevé pour Ageas | "Achetez AvH" (+Briefing)

AvH, qui bénéficie d’un conseil d’achat, est largement en tête (+3,6%) au sein du Bel 20. Le holding est suivi par Aperam (+1,7%) et argenx (+1,4%).

Hors Bel 20, Avantium (+10%) poursuit son envolée entamée vendredi après la décision de lancer la construction de son unité de production. Acacia Pharma grimpe de 5,6% et Onward Medical de 4,2%.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence d’Azelis (-1,7%), de Qrf (-1,4%) et de bpost (-1%). Berenberg n’est plus à l’achat sur cette dernière.