Solvay et Aperam appréciées (débriefing actions belges)

Des avis de courtiers ont dopé les cours de Solvay et Aperam, tandis qu'AB InBev a été jugée bon marché après une chute de près de 20% en sept semaines. Melexis profite des chiffres d'Infineon.

KBC (+1,39%) et ING (+0,61%) ont bénéficié de la tension des taux d'intérêt des obligations à long terme. Le taux belge à dix ans est à présent à 0,05%, alors qu'il était encore négatif une semaine plus tôt et qu'il se situait à un plancher absolu de -0,39% à la mi-août.