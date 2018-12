Solvay plombée par BASF, un broker "achète" UCB (+Briefing)

• La tendance

Déjà en nette baisse à l’ouverture, le Bel 20 s’est enfoncé progressivement dans le rouge. L’indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur un recul de 1,72% à 3.286,92 points. Lanterne rouge, Solvay (-5,52% à 87,54 euros) a souffert des inquiétudes entourant le secteur de la chimie et les tensions commerciales en général. Le groupe allemand BASF a lancé un avertissement sur résultats vendredi soir, pointant notamment le ralentissement de la demande chinoise. Lire notre article

Le titre UCB a de son côté grimpé de 0,63% à 75,88 euros, soutenu par une note positive de Deutsche Bank. L’établissement allemand a relevé sa recommandation à "acheter". "Nous comptons de plus en plus sur le fait que le pipeline de nouveaux produits pourra compenser la pression à moyen terme sur les ventes et ramener la société sur la voie de la croissance", expliquent ses analystes. "Notre raisonnement s'appuie sur notre optimisme quant au potentiel de succès du Rozanolixizumab, potentiel qui devrait se préciser au cours de 2019". Le titre s'échange 16 fois les bénéfices attendus pour 2019. Cela sous-estime le potentiel du pipeline, indique Deutsche Bank.