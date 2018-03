Solvay sanctionné en Bourse, voici pourquoi

Un groupe qui affiche un chiffre d’affaires annuel en hausse de 6% à 10,1 milliards d’euros, un Ebitda sous-jacent en progression de 7,5% et un bénéfice par action (pour les activités poursuivies) qui bondit de 26% aurait de quoi obtenir un satisfecit de la part des marchés et des investisseurs. Et cela d’autant plus, que les chiffres du quatrième trimestre sont grosso modo en ligne avec les attentes.