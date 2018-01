Solvay se distingue grâce à SocGen (+Briefing actions)

Le Bel 20 et les principaux indices européens affichent une belle tenue ce jeudi midi grâce aux records de Wall Street et au bond de la Bourse de Tokyo.

Lire plus

• La tendance

Les marchés européens sont en hausse ce jeudi midi dans le sillage des records enregistrés à Wall Street et de la Bourse de Tokyo qui a bondi de 3,3% après plusieurs jours de fermeture. L’euro est en hausse face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 progressait de 0,70% vers midi, une évolution quasi identique à celle de l’indice des valeurs cotées en continu.

Solvay qui bénéficie d’une recommandation d’achat d’un broker s’adjuge 1,72%. Elle est suivie par KBC (+1,71%) et Bekaert (+1,69%). Cofinimmo est à la traîne (-0,36%).

Hors Bel 20, on pointera les gains des biotechs Biocartis (+1,3%), Bone Therapeutics (+1,47%) et Celyad (+3,16%). Argenx, pour sa part, se replie de 4,6% et TiGenix de 1,2%.

->Suivez les marchés en direct.

• Le briefing actions

>Solvay : SocGen a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours passe de 105 euros à 135 euros.

>Ablynx fera une présentation de ses activités le 8 janvier lors de la 36e conférence annuelle de JP Morgan consacrée à la santé.

>La participation de JP Morgan Chase dans TiGenix est passée sous le seuil des 3% et atteignait 2,9% à la date du 28 décembre.

>Après avoir franchi plusieurs fois le seuil des 5% dans le capital d’Aedifica en quelques jours, la participation de BlackRock s’élevait à 4,98% à la date du 29 décembre.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Zone euro. Indicateur PMI des services décembre à 10h. USA. Emploi dans le secteur privé décembre à 14h15. Résultats de Monsanto.