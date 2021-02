Solvay, vedette du jour sur le Bel 20 (Débriefing actions belges)

Solvay a joué les premiers rôles. Le chimiste, qui va encore tailler dans ses effectifs , a terminé l'année 2020 sur une bonne note. Le groupe a dépassé les attentes au cours du quatrième trimestre de l'année écoulée. Son action a ainsi été très recherchée ce mercredi. Elle a terminé la séance avec un gain de 5,76% pour repasser au-dessus des 100 euros. Sur les six derniers mois, le cours de Solvay a gonflé de 40%.

Ageas était l'autre grand nom du Bel 20 à présenter ses chiffres annuels. L'assureur a dégagé un bénéfice net de 1,14 milliard d'euros, soit légèrement plus qu'attendu par les suiveurs de l'action. Mais les investisseurs ont boudé le titre qui a perdu 1,79%.

Hors indice, ce sont aussi les résultats qui ont animé les échanges. Xior (+0,21%) a vu son portefeuille immobilier grossir de 31% l'an dernier . Et pour financer sa croissance soutenue, le spécialiste des kots d'étudiants va procéder à une augmentation de capital de près de 179 millions d'euros. Son actionnaire de référence y souscrit à plus de 17%.

Le spécialiste des produits d'hygiène Ontex a présenté des chiffres en ligne avec les attentes du marché. Son action a toutefois abandonné 5,45%, plus forte baisse du jour à la Bourse de Bruxelles, et évolue à présent à un plancher historique. Les suiveurs attendaient plus de concret sur la stratégie future de la nouvelle CEO Esther Berrozpe. Le fabricant de langes s'est aussi montré discret sur sa politique de dividende.