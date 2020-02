Sous l'ère van Boxmeer, Heineken a fait mieux qu'AB InBev

Une "énorme création de valeur pour les actionnaires"

Nommé à la tête du groupe le 1er octobre 2005, l'homme d'affaires a largement étendu son empreinte internationale. Au total, il a supervisé pour environ 30 milliards d'euros d'acquisition. "Les trois principaux moteurs de croissance de Heineken aujourd'hui (Mexique, Vietnam et Brésil) n'étaient pas présents il y a 10 ans", rappelle Trevor Stirling de Bernstein. Selon l'analyste, le mandat de van Boxmeer s'est traduit par une "énorme création de valeur pour les actionnaires".

En bourse, l'action Heineken a grimpé de 287,87% sous l'ère van Boxmeer. Une performance légèrement supérieure à son grand rival AB InBev (+229,3%), qui a souffert ces dernières années d'une politique d'acquisition plus agressive et d'un lourd endettement. Sur la même période, l'indice européen Stoxx 600 Food & Beverage a progressé de 207% et l'indice amstellodamien AEX de 56%.