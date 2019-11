Spéculation sur les biotechs (débriefing actions belges)

Umicore fait partie des gagnants du jour: l'action du spécialiste de la technologie des matériaux a bondi de 2,48%. Avec son chiffre d'affaires réalisé à 30% en Asie, Umicore est particulièrement sensible aux développements des négociations entre la Chine et les Etats-Unis. Les avancées récentes enregistrées par les deux pays expliquent la progression de l'action du groupe belge.

ING (+1,79%) et KBC (+1,71%) sont reparties à la hausse après leur mauvaise semaine écoulée. Les deux valeurs bancaires restent sensibles à la conjoncture. De plus, les taux d'intérêt des obligations se sont tendus, lundi. Des taux plus élevés permettent aux banques d'envisager des revenus plus importants.