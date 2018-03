Spotify, une opportunité pour les investisseurs?

Le site de musique en streaming projette d’entrer en Bourse de New York le 2 avril prochain. Valorisée à 20 milliards de dollars, la société devrait choisir de mettre ses actions directement sur le marché, sans nouvelle émission.

Le site de musique en streaming Spotify projette de se faire coter sur la Bourse de New York au cours de la semaine du 2 avril, selon des sources proches du dossier. La société devrait choisir de mettre ses actions directement sur le marché, et non de lever de l’argent en émettant de nouvelles actions. L’opération permettra aux actionnaires actuels du site de vendre leurs titres aux investisseurs.