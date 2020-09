Suez ferme la porte au projet "hostile et opportuniste" de Veolia

Dix jours après les premières approches de Veolia , le conseil d'administration de Suez a officiellement dit "non" à son concurrent français. Les administrateurs du premier fournisseur privé d’eau dans le monde rejettent un projet qu'ils jugent "hostile et opportuniste" .

"Problèmes de concurrence"

Outre le prix, un mariage avec Veolia "soulève de nombreuses critiques fondamentales ", poursuit Suez qui craint d'être exposé "à un risque de prise de contrôle dans des conditions inacceptables". In fine, Veolia vise, en effet, le rachat de l'entreprise.

"Le projet pose d'importants problèmes de concurrence et réglementaires, en France et à l'étranger. Le 'grand champion' constitue un mirage industriel dans les services à l'environnement", déplore encore le board de Suez.

Le politique a aussi son mot à dire étant donné que l'État français détient un petit quart d'Engie et une participation d'environ 4,5% dans Veolia via la Caisse des Dépôts et Consignations.