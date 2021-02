Super Mario enthousiasme la Bourse de Milan

L’arrivée de Mario Draghi aux commandes de l’Italie a rapidement suscité l’ enthousiasme à la Bourse de Milan . Le principal indice de la place financière locale, le FTSE Mib , a ainsi bondi de plus de 2% dès l’ouverture de la séance, avant d’accélérer ses gains à la mi-journée, lorsque l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) était reçu par le président de la République Sergio Mattarella pour former un nouveau gouvernement.

Sans surprise, ce sont les valeurs bancaires qui en profitaient le plus, à l’image d’ Intesa Sanpaolo , Banco BPM , Unicredit ou encore Mediobanca , qui bondissaient de 4 à 5%.

Détente sur le marché de la dette

"Nous savons qu'il fera ‘tout ce qu'il faut’ pour sortir l'Italie de sa pire crise économique et sanitaire depuis la guerre", a commenté l’analyste Neil Wilson de Markets.com, faisant allusion au fameux "whatever it takes" prononcé par Mario Draghi à l’été 2012 pour soutenir l’euro en pleine crise de la dette.