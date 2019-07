Super Mario n'a pas rassuré les marchés (débriefing actions européennes)

Le Footsie britannique a reculé de 0,17%, le CAC 40 de 0,50% et le Dax allemand de 1,28%.

La palme de la plus forte progression du jour revient sans conteste à Cobham (+34,54%). Le fonds américain decapital investissement Advent International va acheter l'équipementier britannique du secteur aéronautique et de la défense pour 4 milliards de livres (4,5 milliards d'euros). L'offre en numéraire de 165 pence par action représente une prime de 50,3% par rapport au cours moyen des trois derniers mois.

Au niveau sectoriel, le secteur de la santé est parvenu à garder la tête hors de l'eau (+0,07%), malgré la chute d' UCB (-5,03%) à la Bourse de Bruxelles. Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca (+7,72%) a de son côté relevé ses objectifs annuels après un premier semestre particulièrement porteur, durant lequel son bénéfice net a progressé d'environ 5%. Le laboratoire prévoit désormais une hausse de ses ventes annuelles de plus de 10%, contre un objectif compris jusque-là entre 5% et 10%.

Quand la chimie fait pschitt

Le secteur européen de la chimie a par contre connu une séance difficile (-1,56%), plombé par la chute du suisse Clariant (-9,56%). Le chimiste a dégagé une perte nette de 101 millions de francs suisses (92 millions d'euros) au premier semestre, contre un bénéfice de 211 millions il y a un an. De plus, le groupe et son actionnaire saoudien Sabic ont suspendu leurs négociations sur le projet de regroupement de leurs activités dans les matériaux à haute performance,