TKH chute lourdement après des résultats décevants

TKH s'effondre à la Bourse d'Amsterdam. La société technologique axée sur la sécurité, la communication, la connectivité et les systèmes de production a annoncé un bénéfice en baisse malgré un chiffre d'affaires plus élevé. TKH a également dû faire face à des coûts plus importants dans le cadre de la simplification de ses activités.

Les analystes qui s'attendaient à un meilleur résultat estiment les prévisions de bénéfice décevantes. "Les résultats du premier semestre et les perspectives de résultats pour cette année sont plus faibles qu'attendu, ce qui est dommage. Sur base des résultats intérimaires et des prévisions de TKH, nous devons abaisser nos estimations pour le bénéfice net de la société d'environ 5%. Le consensus devra baisser ses estimations de 12 à 14%", indique Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam. "Le chiffre d'affaires de TKH a subi la pression d'une plus faible demande pour les composants électroniques et une baisse des grands projets", constate Tijs Hostelle, analyste chez ING.