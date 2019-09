TUI, Ryanair, Easyjet profitent des déboires de Thomas Cook

TUI grand gagnant

Le courtier AB Bernstein estime que le voyagiste pourrait bénéficier de l'effondrement de son concurrent, mais aussi de la diminution du nombre de rivaux dans le secteur. Il souligne que la chute de Thomas Cook a illustré le risque du modèle des tours opérateurs, avec des grandes dettes et des revenus incertains à collecter en décalé. "Toutefois, TUI est beaucoup plus résistant avec un endettement moindre et un flux de trésorerie plus stable provenant de ses activités de croisières et d'hôtels. La société peut grâce à cela manœuvrer son fonds de roulement", indiquent les analystes de Bernstein.