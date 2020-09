Tapis rouge pour les SIR (débriefing actions belges)

À l'opposé, Aedifica a brillé à la suite de la publication de solides résultats annuels. La SIR reste en mode croissance et voit sa position renforcée dans le paysage européen de l'immobilier de santé. La cote a aussi apprécié le ton conquérant de la société immobilière pour son exercice en cours. Le titre a grimpé de 4,02% pour atteindre les 103,40 euros et retrouver son niveau d'avant-crise. La SIR reste toutefois à plus de 20% de sa plus haute marque de l'année.