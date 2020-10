Target baissé pour Barco | Contrat pour Mithra | Clôture anticipée chez Atenor (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse, ce lundi matin, malgré la dégradation de la situation sanitaire, particulièrement en Europe, et la déception sur le PIB chinois. Toutefois, les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus dans un proche avenir et d'un nouveau plan de relance aux États-Unis soutiennent la tendance.

Le tiercé gagnant à la tête du Bel 20 est composé d’ AB InBev (+1,4%), d’ Aperam (+1,3%) et d’ ING (+1,1%). Notons également les progressions de Proximus (+1%) et de GBL (+0,9%).

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence de Bone Therapeutics (-4,9%), de Balta (-2,4%) et de MDxHealth (-1,9%).

Le briefing actions belges

>Clôture anticipée pour les obligations Atenor . Atenor a emprunté 100 millions d'euros via des obligations à quatre et six ans aux rendements annuels nets de 1,85% et 2,37% respectivement. Notre article.