"Target" baissé sur AB InBev | "Achetez" Ageas | Une biotech s'envole (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin, dans le sillage du rebond avorté de Wall Street, face aux craintes liées à l'épidémie de coronavirus qui fait de plus en plus de victimes dans le monde.

AB InBev (-5,6%) est lanterne rouge au sein du Bel 20. Le brasseur s’attend à un premier trimestre 2020 difficile en raison du coronavirus. Galapagos perd 5% et Barco 3,3%. Toutes les valeurs de l’indice sont dans le rouge. AvH (-1%), Corluyt (-1,2%) et Ageas (-1,3%) sont les valeurs qui résistent le mieux. Un broker est passé à l’achat sur Ageas. Argenx qui a publié ses résultats annuels cède 1,3%.

Parmi les plus fortes baisses, on relèvera celles de Bone Therapeutics (-4,7%), de FNG (-4,2%) et de Kiadis (-4%).

• Le briefing actions belges

>Feu vert pour le projet de conversion d'électricité en gaz de Fluxys et Colruyt . Colruyt et Fluxys lancent un appel d'offres pour la réalisation de leur projet conjoint de production d'hydrogène à partir d'énergie éolienne à Zeebruges. L'installation présentera une capacité de 25MW électriques et devrait coûter entre 30 et 35 millions d'euros. Notre article.